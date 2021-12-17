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Общество17 декабря 2021 11:50

Резкое похолодание ждет жителей Самарской области 22 декабря 2021 года

Погода готовит самарцам очередное испытание на стойкость
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сильный мороз ударит во второй половине новой рабочей недели

Сильный мороз ударит во второй половине новой рабочей недели

Фото: Архив "КП"

Жителей Самарской области на следующей неделе ждет резкое похолодание. В регионе может ударить 20-градусный мороз. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По предварительным данным синоптиков, в понедельник, 20 декабря 2021 года, температура воздуха составит 0 градусов. При этом будет идти снег с дождем. На следующий день столбик термометра опустится до -3 градусов. Вероятность осадков нулевая.

В ночь на среду, 22 декабря, погода преподнесет сюрприз — резко похолодает до -17 градусов. Возможен небольшой снег. Днем ожидается до -13 градусов.

В ночь на четверг, 23 декабря, синоптики прогнозируют усиление мороза — до -20 градусов. Днем температура воздуха составит -16 градусов. Не исключены небольшие осадки в виде снега.