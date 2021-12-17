Самарцам рассказали, как бесплатно провести газ

Жители Самарской области смогут бесплатно провести газ до своего участка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самарской области, как и в других субъектах России, запустили программу социальной газификации. Она позволяет бесплатно провести газ к границам земельных участков. В кадастровой палате региона рассказали, как воспользоваться этой мерой поддержки.

Программа будет действовать до 31 декабря 2022 года. Бесплатно провести газ смогут только те, чьи дома поставлены на кадастровый учет. То есть у владельцев должны быть документы, подтверждающие право собственности на землю и на дом. Если их нет, то необходимо сначала все оформить, а потом уже подавать заявку на участие в программе.

— Если участок находится в границах СНТ, расположенного в газифицированном населенном пункте, то доведение газопровода до таких товариществ будет бесплатно. Но в самом СНТ строительство газораспределительной сети уже будет за счет граждан, — отметили в Росреестре.

Подать заявку на участие в программе можно несколькими способами: через госуслуги, портал единого оператора газификации или сайт газораспределительной компании региона, а также сходить в МФЦ. Вместе с заявкой необходимо направить документы на участок и дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС, ИНН и контактные данные.