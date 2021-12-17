Жители Самары на декаде приемов просили очистить дороги от наледи и новую котельную

Декада приемов прошла по всей стране Фото: Предоставлено "Комсомолке"

За время декады приемов в «Единую России» поступило 85 тысяч обращений. Люди интересовались вопросами ЖКХ, здравоохранения и социальными проблемами. 22 тысячи площадки, открытые по всей стране, работали активно.

В региональную приемную председателя партии Дмитрия Медведева в Самарской области за этот период обратились 134 человека. Людей волновали самые разные вопросы — от очистки дороги от наледи до строительства новой котельной. Напомним, что открыл декаду секретарь самарского отделения «ЕР» Дмитрий Азаров.

Приемы проходили лично и в режиме ВКС. Депутаты Владимир Гутенев, Александр Хинштейн, Леонид Симановский и Виктор Казаков, а также сенаторы Фарит Мухаметшин и Андрей Кислов вникали в самые разные вопросы, затрагивающие интересы местных жителей — от газификации населенных пунктов до реновации оборудования школьных столовых.

Добавим, что декада приемов «Единой России» прошла с 1 по 10 декабря 2021 года.