Сильный снег, гололед и туман прогнозируют в Самарской области 18 декабря 2021 года

В регионе объявлен желтый уровень опасности
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В субботу, 18 декабря 2021 года, в Самарской области наступит настоящий погодный Армагеддон. Регион окажется во власти снегопада, гололеда и густого тумана. Объявлен желтый уровень опасности.
— Местами по области и Самаре ожидаются сильный снег, мокрый снег и морось. На дорогах налипание снега и гололед. Также возможен туман, при котором видимость снизится до 500 метров и менее, — сообщили в Приволжском УГМС.
Такая погода сохранится до конца этой недели. А к понедельнику на Самарскую область могут обрушиться метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.
ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и внимательнее на улицах. Автомобилистам стоит но время отказаться от поездок на личном транспорте.