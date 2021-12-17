Дмитрий Азаров провел заседание совета центра «Инженерия будущего»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел видеоконференцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 декабря Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание Наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Проходило мероприятие в режиме видеоконференции. В заседании приняли участие представители регионов, федеральных органов власти, ученые, депутаты Государственной думы, ректоры вузов и академики.

Правительство Самарской области активно помогает с развитием инноваций, стартапов, студенческого сообщества и научных разработок в регионе. Модерирование работы центра доверено Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

— За последние годы НОЦ «Инженерия будущего» заметно пополнил количество своих участников. Теперь наш региональный центр объединяет 6 регионов-партнеров — Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области и Республика Мордовия и Чувашия уже сотрудничают над будущим науки нашей страны, — сообщил Дмитрий Азаров.

В 2020 году Самарский НОЦ одержал победу в федеральном конкурсе и вошел в пятерку научных центров мирового уровня. Одной из первостепенных задач НОЦ «Инженерия будущего» является создание центра частной космонавтики и экспериментов в космосе. Научно-образовательный центр делает Самарскую область одним из главных регионов освоения космоса.