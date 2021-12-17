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Общество17 декабря 2021 14:00

Кардиологическое отделение больницы им.Середавина в Самаре возобновило работу в штатном режиме

В областной больнице снова проводят операции пациентам с инфарктом в «зеленой зоне»
Лариса СТЕПАНОВА
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Кардиологи СОКБ Середавина вернулись к работе в "зеленой зоне". Фото: минздрав Самарской области

Кардиологи СОКБ Середавина вернулись к работе в "зеленой зоне". Фото: минздрав Самарской области

Кардиологическое отделение СОКБ им. В.Д. Середавина возобновило работу в штатном режиме. Как сообщает облминздрав, теперь здесь снова оказывают медпомощь пациентам с острым коронарным синдромом, а также проводят высокотехнологичные операции.

Как рассказали медики, только за минувшую неделю здесь уже оказали помощь более чем 30 пациентам с инфарктом. Еще 18 жителям региона провели коронарографию и выполнили стентирование коронарных артерий.

- Во время пандемии врачи-кардиологи СОКБ им.Середавина не прекращали свою работу, наше отделение оказывало помощь пациентам с острым коронарным синдромом в красной зоне, - объяснил заведующий кардиологическим отделением СОКБ Алексей Чернышев.

Переход кардиологического отделения в штатный режим стало возможным благодаря стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе.

- Пока в отделении открыто 30 коек, но в ближайшее время планируем нарастить коечную мощность до привычных 50-60 коек, - отметил Алексей Чернышев.

Ранее к обычному режиму работы уже вернулись стационар больницы № 8 Самары, МСЧ № 5, а также родильное отделение больницы имени Баныкина в Тольятти.