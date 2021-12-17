Жители Самары предложили властям ввести мораторий на застройку исторического центра

Жители Самары предложили ввести мораторий на застройку исторического центра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары предложили властям ввести мораторий на застройку исторической части города. С таким предложением выступили участники общественных обсуждения проекта поправок в Генплан Самары.

Напомним, всего в обсуждениях приняли участие 1036 человек. Большинство мнений относительно нового Генплана оказалось отрицательным. Многие потребовали отклонить проект.

Также, один из местных жителей высказал предложение о необходимости принятия всех регламентов по историческому поселению прежде обсуждения изменений в Генплане. А до принятия установить мораторий на застройку исторического центра.

В департаменте градостроительства заявили, что все пожелания должны быть приняты к сведению. В дальнейшем результаты общественных обсуждений необходимо отправить в городскую Думу или отправить Генплан на доработку.