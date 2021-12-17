В Самаре предложили купить рабочую модель памятника Алабину

В Самаре на аукционе продадут рабочую модель памятника Петру Алабину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предложили купить рабочую модель памятника знаменитому главе города Петру Алабину. Об этом сообщила один из организаторов аукциона Мария Иванова на своей странице в Facebook.

По словам Марии, памятник будет продан на благотворительном вечере в пользу подопечных фонда ЕВИТА. Аукцион станет частью вечера, на нем можно будет приобрести эксклюзивные лоты, в том числе рабочую модель памятника Алабину авторства Карэна Саркисова.

- Два года назад на самарской набережной появился памятник знаменитому главе Самары. К этому памятнику водят экскурсии, фотографируются с ним… Среди скульпторов не принято расставаться с рабочими моделями. То есть с проекта, прообразами тех больших пмятников, которые и занимают почетные места на постаментах. Но для нашего благотворительного аукциона Карэн сделал исключение, - написала Мария.

О начальной стоимость рабочей модели не уточняется – Мария обещает сообщить о возможности покупки каждому, кто обратиться к ней в личном сообщении.