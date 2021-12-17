Самарская область заключила соглашение по строительству школ в рамках госпрограммы «Развитие образования». ФОТО: Правительство Самарской области

Самарская область заключила соглашение в сфере государственно-частного партнерства по строительству школ в рамках госпрограммы «Развитие и образование». Уже в следующем году школа, построенная по этой программе, появится в селе Лопатино Волжского района.

Концессионное соглашение заключили в пятницу, 17 декабря правительство региона и компания «ПроШкола» в присутствии губернатора Дмитрия Азарова. Подписали документ Председатель регионального правительства Виктор Кудряшов и генеральный директор, член совета директоров ООО «ПроШкола» Алиса Денисова.

Подписанное соглашение является первым в сфере образования, но, по словам губернатора Дмитрия Азарова, у правительства региона большие планы по сотрудничеству. Уже сформирован перечень из 12 объектов, которые должны быть достроены в ближайшие годы. Это позволит дополнительно создать 12,5 тысяч мест в школах. Губернатор также отметил, что за последние годы Самарская область стала признанным лидером в сфере государственно-частного партнерства.

Только в 2021 году в Самаре открылись две новые школы, 47 оснащены цифровым и медиаоборудованием, открыты 64 «Точки роста», а запоследние три года введо в эксплуатацию 9 школа почти на 8 тысяч мест.

Программа «Развитие образования» стартовала в 2021 году по инициативе Министерства просвещения России. К 2025 году в стране будет создано свыше 647 тысяч мест для школьников, которые будут оснащены всем необходимым для современного и качественного образования.