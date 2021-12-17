РКЦ «Прогресс» получил высшую награду в области качества в стране. ФОТО: РКЦ "Прогресс"

Самарский РКЦ «Прогресс» получил высшую наград в области качества в стране. Ведущее предприятие ракетно-космической промышленности получило звание лауреата премии Правительства РФ в области качества. Коллектив предприятия поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Заявки на соискание премий подали более 400 организаций из 67 регионов России. Звание лауреата премии присуждено 11 предприятиям, среди которых предприятия радиоэлектронной, фармацевтической и легкой промышленности, нефтегазового сектора, железнодорожного машиностроения, а также предприятия аэрокосмических технологий, сферы медицинских услуг и пищевой промышленности.

Генеральный директор АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» заявил, что сегодня их предприятие – единственное в мире, которое выполняет запуски ракет-носителей с четырех космодромов – Байконура, Плесецка, Восточного и Гвианского космического центра в Южной Америке. Вручение премии Правительства России подтвердило отличную работу поллектива и эффективность выбранного пути развития предприятия.