Санитарке Самарского пансионата, истязавшая детей-инвалидов, получила условный срок

Санитарка, истязавшая детей-инвалидов, получила 3 года условно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудница ГБУ Самарской области «Самарский пансионат для детей-инвалидов» получила условный срок за истязание детей. Санитарка в апреле 2021 года привязывала трех своих воспитанников к кроватям и избивала.

После обнаружения нарушений пансионат подвергся проверке, а директор уволилась по собственному желанию до её начала. Проверка в итоге показала, что помимо побоев в пансионате детей плохо кормили и одевали в рваные вещи.

Суд признал санитарку виновной в истязании нескольких лиц, находящихся в беспомощном состоянии. В итоге ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также она обязана уплатить штраф 5000 рублей.