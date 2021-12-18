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Спорт17 декабря 2021 23:12

Макс Топор нокаутировал Большого Папу в Самаре

Супертяжеловесы встретились на турнире в новом ледовом Дворце спорта
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Турнир прошел в новом ледовом Дворце спорта на Молодогвардейской

Турнир прошел в новом ледовом Дворце спорта на Молодогвардейской

Фото: Вячеслав СОРОКИН

Макс Топор (Максим Щербаков) нокаутировал Большого Папу (Дениса Вильданова) на турнире в Самаре, который состоялся в новом ледовом Дворце спорта на Молодогвардейской.

Ранее спортсмены уже встречались между собой в битве на голых кулаках, и тогда победил Вильданов.

На этот раз поединок не продолжался и 25 секунд. Уже в первом раунде Макс Топор отправил Большого Папу в нокаут. Тот, пропустив сильный удар, подвернул ногу и упал. Вильданову потребовалась помощь врачей, ринг он покидал с помощью помощников.

В пятницу вечером, 17 декабря, также состоялся бой за пояс чемпиона WBA Asia South, за который боролись россиянин Эдгар Гукасян и аргентинец Рикардо Вийяльба. Это тоже был реванш, ранее Вийяльба стал обладателем пояса в неоднозначном бою. Уже на пресс-конференции перед поединком в Самаре Гукасян на некоторое время забрал пояс себе, а теперь получил его официально, победив аргентинского боксера во втором раунде.

В одном из главных боев вечера на ринг вышел самарский боксер Тимур Слащинин, который оказался сильнее Тайсона Дижона.

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