Губернатор Дмитрий Азаров поручил организовать точки питания в новом Дворце Спорта

Губернатор пообщался с юными спортсменами и проверил работу Дворца спорта. Фото: пресс-служба.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил организовать точки питания в новом Дворце Спорта. В пятницу вечером, после окончания своего рабочего дня, глава региона посетил новое спортсооружение и проверил, как оно работает.

Губернатор пообщался с командой керлингистов, а также с юными баскетболистами. Спортсмены высоко оценили возможности, которые им предоставил новый спорткомплекс, а также его удобное месторасположение.

Однако Дмитрий Азаров призвал руководство Дворца Спорта тщательно подойти к вопросу организации здесь точек питания, а также к оформлению помещений.

- Дворец спорта должен быть максимально удобным и привлекательным для посетителей, должен стать точкой притяжения для горожан, - подчеркнул глава региона. - А для этого люди должны получать здесь комфорт и хорошие эмоции. Особенно это важно сейчас, когда многие впервые придут сюда. Столкнувшись с неудобствами, получив отрицательный опыт, кто-то может больше сюда не вернуться. Этого допускать нельзя.

На сегодняшний день во Дворце Спорта проводятся тренировки по керлингу, хоккею, фигурному катанию и баскетболу, а также домашние матчи ХК ЦСК ВВС. Кроме того, здесь будут проходить игры баскетбольной команды «Самара», концерты и спортивные турниры других направлений. Например, 17 декабря здесь прошел профессиональный турнир по боксу «Буря на Волге».