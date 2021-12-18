Полиция задержала жителя Жигулевска, который уверял, что случайно нашел наркотики в гаражах

Мужчина уверял, что случайно нашел наркотики, но ему не поверили. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Жигулевске Самарской области полиция задержала 35-летнего местного жителя, у которого при себе обнаружились наркотики. Мужчина уверял, что случайно нашел их в гаражах, однако правоохранители ему не поверили и возбудили против него уголовное дело.

Внимание правоохранителей в начале декабря привлекла оперативная информация о том, что 35-летний житель Жигулевска может быть причастен к незаконному хранению наркотиков. Подозреваемого задержали и обнаружили у него во внутреннем кармане куртки слюду с фрагментом сигареты. Экспертиза показала, что в свертке находилось наркотическое средство – производное N-метилэфедрона. Масса наркотика составила 1,15 грамм, что является крупным размером.

Задержанный уверял, что нашел наркотики на территории гаражного массива и собирался употребить лично. Но ему не поверили, тем более что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области.