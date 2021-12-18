По дорогам Самарской области едет военная техника 18 декабря 2021 года

Техника возвращается после учений. Фото: пресс-служба ЦВО

По дорогам Самарской области 18 декабря 2021 года едет военная техника. Боевые машины уже заметили очевидцы. В пресс-службе Центрального военного округа объяснили, что таким образом военнослужащие возвращаются в Самару после учений в Оренбурге.

Как рассказали военные, показные учения в рамках оперативно-боевого сбора командного состава ЦВО на Тоцком полигоне в Оренбургской области завершились 17 декабря. И сейчас военнослужащие ЦВО возвращаются в регионы Поволжья и Урала на место постоянной дислокации.

- Из Самарской области в учениях были задействованы мотострелки, артиллеристы и разведчики, связисты, зенитчики и офицеры управления, - рассказали в ЦВО. - Всего в сборах приняли участие около 800 военнослужащих и было задействовано свыше 150 единиц техники из соседних регионов.

Сейчас солдаты возвращаются на места постоянной дислокации.

- Марши совершаются смешанным способом, - объяснили военные. - Часть подразделений перемещается по автомобильным дорогам в сопровождении военной автоинспекции, другая часть - железнодорожным транспортом.