В Тольятти машина с автоледи-нарушительницей вылетела в кювет и опрокинулась

Машина вылетела в кювет и перевернулась. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти машина с автоледи за рулем вылетела в кювет и опрокинулась. В результате женщина-водитель попала в больницу.

ДТП произошло в Центральном районе Тольятти 17 декабря в 17.10. За рулем автомобиля Suzuki Swift, который ехал по Комсомольскому шоссе со стороны ул. Есенина в направлении ул.Комзина, находилась 41-летняя женщина водитель. В какой-то момент все пошло не так. По версии ГИБДД, женщина нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части.

- В результате этого она допустила съезд с дороги справа по ходу движения с последующим опрокидыванием, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, автоледи не раз была замечена в нарушении правил дорожного движения.

- За последний год она 10 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД, - рассказали в ГУ МВД.

В результате ДТП водитель автомобиля пострадала, ее госпитализировали.