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Общество18 декабря 2021 13:03

В лесах Самары запретили проводить религиозные обряды

В Самаре утвердили список ограничений для городских лесов, которые действуют в городских лесах
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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В городских лесах Самары действуют некоторые ограничения

В городских лесах Самары действуют некоторые ограничения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В лесах Самары запретили проводить религиозные обряды. Такие данные содержатся в лесохозяйственных регламентах лесничества

В список ограничений, действующих в различных кварталах Самарского лесничества, попали запреты на строительство, вырубку, организация свалок и стоянок. Также в лесу нельзя разжигать костры и проводить религиозные обряды (осуществлять религиозную деятельность).

Всего на территории Самары 8118 гектаров леса, все зеленые зоны разделены на 86 кварталов. Отдельно выделены особо охраняемые природные территории с более строгими ограничениями. Это территория Сокольих гор, берег Волги между Студеным и Коптевым оврагами, пещера братьев Греве, пойма Самарки и участки, заросшие дубами.