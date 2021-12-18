В Самарской области коронавирус 18 декабря 2021 года нашли у 593 человек

Каждый день коронавирус выявляют у сотен жителей региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 18 декабря 2021 года коронавирус нашли у 593 человек. Такие данные опубликовал региональный оперштаб.

По данным властей, больше трети всех новых заболевших- жители Самары, здесь подтверждено 219 новых случаев ковида. Чуь меньше, 205 новых больных, в Тольятти.

В Новокуйбышевске коронавирус подтвержден у 24 пациентов, в Волжском районе- у 18, в Жигулевске – у 15-ти.

- У 477 новых больных диагностирована внебольничная пневмония и ОРВИ, 116 не имели внешних проявлений болезни, - сообщили в оперштабе.

По количеству новых больных коронавирусом Самарская область заняла 11 место в стране.

В общей сложности с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заболели 193492 человек.

Не обошлось без новых жертв, коронавирус забрал жизни еще 22 человек, общее число смертей от коронавируса в регионе достигло показателя в 6038 человек