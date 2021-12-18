Площадь Куйбышева готовят к новогодним праздникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на площади Куйбышева 18 декабря 2021 года начали строить ледовый городок. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Ранее на площади Куйбышева уже установили праздничную елку высотой в 25 метров, рядом с ней будет несколько елочек поменьше.

А 18 декабря на площади начали строить ледовый городок. На главную площадь города привезли ледовые блоки, которым предстоит в умелых руках мастеров превратиться в фигурки героев известных мультиков и сказок. Например, здесь появятся крокодил Гена и Слоненок из мультфильма «38 попугаев»