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Общество18 декабря 2021 15:22

Игроки «Крыльев Советов» показали, как перевоплотились в продавцов, музыкантов и пожарных

Видео-бекстейдж съемок календаря на 2022 год вызвал восторг зрителей
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Игроки "Крыльев" примерили на себя другие профессии. Фото: скрин видео

Игроки "Крыльев" примерили на себя другие профессии. Фото: скрин видео

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» показал, как проходили съемки календаря клуба на 2022 год. Видео-бекстейдж съемок опубликовали в социальных сетях, и он уже вызвал восторг зрителей.

Календарь от «Крыльев» на 2022 год посвящен грядущему 80-летию клуба, который был образован в 1942 году. На страницах календаря футболисты перевоплощаются в представителей различных профессий разных эпох, минувших за эти восемь десятилетий. Например, Иван Сергеев сел за руль раритетного ретро-автомобиля и примерил фуражку таксиста. Антон Зиньковский предстал перед болельщиками в образе футбольного комментатора. А Юрий Горшков научился пользоваться старыми советскими весами и щеголял в белом халате продавца. Игроки команды предстали в образах музыкантов оркестра и медиков, пожарных и инженеров, летчиков и военных.

Болельщики уже высоко оценили и саму идею, и ее воплощение.

-Не знаю, как команда, но клубное ТВ по итогам сезона в пятерку лучших точно войдет! – комментируют зрители.