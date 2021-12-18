Игроки «Крыльев Советов» показали, как перевоплотились в продавцов, музыкантов и пожарных

Игроки "Крыльев" примерили на себя другие профессии. Фото: скрин видео

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» показал, как проходили съемки календаря клуба на 2022 год. Видео-бекстейдж съемок опубликовали в социальных сетях, и он уже вызвал восторг зрителей.

Календарь от «Крыльев» на 2022 год посвящен грядущему 80-летию клуба, который был образован в 1942 году. На страницах календаря футболисты перевоплощаются в представителей различных профессий разных эпох, минувших за эти восемь десятилетий. Например, Иван Сергеев сел за руль раритетного ретро-автомобиля и примерил фуражку таксиста. Антон Зиньковский предстал перед болельщиками в образе футбольного комментатора. А Юрий Горшков научился пользоваться старыми советскими весами и щеголял в белом халате продавца. Игроки команды предстали в образах музыкантов оркестра и медиков, пожарных и инженеров, летчиков и военных.

Болельщики уже высоко оценили и саму идею, и ее воплощение.

-Не знаю, как команда, но клубное ТВ по итогам сезона в пятерку лучших точно войдет! – комментируют зрители.