Появилось видео с площади Куйбышева в Самаре, которую готовят к новогодним праздникам

Площадь Куйбышева готовят к новогодним праздникам. Фото: скрин видео

Появилось видео с площади Куйбышева в Самаре, которую уже начали готовить к предстоящим новогодним праздникам. Видеозаписью у себя в соцсетях поделился видеоблогер Евгений Щекин.

На записи отчетливо видно, что подготовка на главной площади города уже идет полным ходом. На установленную ранее елку вешают гирлянды и игрушки. А рядом на земле составлены ледяные блоки, из которых планируется вырезать скульптуры для будущего ледового городка. В этом году среди таких скульптур должно быть много фигурок известных героев мультфильмов и детских сказок. Работа по вырезанию скульптур уже началась.