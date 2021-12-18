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Общество18 декабря 2021 17:13

Появилось видео с площади Куйбышева в Самаре, которую готовят к новогодним праздникам

На место уже привезли ледяные блоки и начали вырезать из них скульптуры
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Площадь Куйбышева готовят к новогодним праздникам. Фото: скрин видео

Площадь Куйбышева готовят к новогодним праздникам. Фото: скрин видео

Появилось видео с площади Куйбышева в Самаре, которую уже начали готовить к предстоящим новогодним праздникам. Видеозаписью у себя в соцсетях поделился видеоблогер Евгений Щекин.

На записи отчетливо видно, что подготовка на главной площади города уже идет полным ходом. На установленную ранее елку вешают гирлянды и игрушки. А рядом на земле составлены ледяные блоки, из которых планируется вырезать скульптуры для будущего ледового городка. В этом году среди таких скульптур должно быть много фигурок известных героев мультфильмов и детских сказок. Работа по вырезанию скульптур уже началась.