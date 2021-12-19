Снегопад 18 декабря в Самарской области побил рекорд 1955 года

В Самарскую область пришла настоящая зима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снегопад, который обрушился на Самарскую область в субботу, 18 декабря 2021 года, поставил рекорд. Превышение абсолютного суточного максимума количества осадков зафиксировали сразу на двух метеостанциях региона — в Сызрани и Авангарде. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, в Сызрани выпало 9 мм осадков, отклонение от предыдущего максимума составило 0,7 мм. Побит рекорд 1955 года. В Авангарде накануне выпало 15 мм осадков. Это на 0,6 мм больше, чем в 1963 году.

По данным синоптиков, снег продолжит идти и в воскресенье, 19 декабря 2021 года. Осадки будут небольшими. На дорогах местами возможна гололедица. А вот в начале недели снег усилится, ожидаются метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.