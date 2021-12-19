Названа предварительная причина смертельного пожара в бараке на ул. Силаева в Самаре

СК выясняет обстоятельства и причины смертельного пожара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи начали проверку из-за смертельного пожара в Куйбышевском районе Самары. ЧП, которое произошло в ночь на субботу, 18 декабря 2021 года, в частном доме на улице Силаева, унесло жизнь 59-летней женщины.

— По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины, им предшествующие, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, очевидцы заметили огонь в деревянном одноэтажном доме барачного типа и вызвали пожарных около четырех часов утра. На тушение возгорания у сотрудников МЧС ушло около двух часов. Специалисты обнаружили на месте ЧП тело женщины без признаков жизни. Ее 60-летнего супруга им удалось спасти. Пострадавшего увезли в больницу имени Пирогова. Там ему оказали необходимую помощь.