Самарцам рассказали, что такое «сертификат здоровья» и для чего он нужен

Сертификат здоровья смогут получить те, у кого есть антитела к коронавирусу Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Главный врач больницы № 4 в Самаре Наталья Виктор рассказала о сертификатах здоровья. Этот термин упоминается в новом законопроекте о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Документ, который Государственная дума РФ уже приняла в первом чтении, будет действовать до 1 июня 2022 года. Об этом сообщает оперштаб региона.

По словам Натальи Виктор, получить сертификат здоровья смогут не только те, кто сделал прививку от коронавируса, но и те, у кого есть антитела к новой инфекции. Срок его действия — от 6 месяцев до 1 года.

Главврач самарской больницы добавила, что сертификаты здоровья создадут условия для того, чтобы население как можно быстрее вернулось к жизни до пандемии. То есть к тому времени, когда жители могли свободно посещать заведения и не боялись путешествовать по стране или ездить в другие страны.