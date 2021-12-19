В Самарской области 19 декабря 2021 года коронавирусом заразились 588 человек

Общее число случаев заражения превысило 194 тысячи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В воскресенье, 19 декабря 2021 года, COVID-19 подтвердился у 588 жителей региона. Это меньше, чем накануне. Общее число случаев заражения теперь составляет 194 080.

Количество выздоровевших на этот раз значительно превысило число тех, кто заболел. Лечение закончили 818 человек. За все время побороть КВИ удалось уже 143 734 жителям региона.

Кроме того, в губернии наблюдается снижение смертности среди ковид-пациентов. Умерли 20 человек. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали 6 058 летальных исходов.

Отметим, из-за снижения заболеваемости в регионе решили смягчить некоторые коронавирусные ограничения. Речь идет о работе баров и ресторанов. Им разрешили принимать посетителей не до 23:00, а до 1:00.

При этом в губернии наращивают темпы тестирования. Это связано в том числе с появлением нового штамма COVID-19 — омикрона. Он поражает легкие за 2-3 дня и очень быстро распространяется.