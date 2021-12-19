Стало известно, куда жители Самары поедут на Новый год

На Новый год самарцы хотят поехать в Турцию, ОАЭ или Венгрию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближаются новогодние каникулы, и жители Самары стали задумываться над тем, как их провести. К примеру, многие горожане уже начали бронировать билеты на самолеты. Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия рассказали, какие направления популярны у самарцев в этом году.

Так, жители столицы 63 региона на Новый год хотят поехать в Турцию, Беларусь, ОАЭ, Узбекистан или Венгрию. Наибольший интерес у них вызывают следующие зарубежные города: Анталья, Будапешт, Дубай, Минск, Стамбул. Лидеры для зимнего отдыха среди российских городов — Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Согласно исследованию, число самарцев, которые хотят слетать куда-нибудь на новогодние праздники, по сравнению с прошлым годом увеличилось в 1,5 раза. При этом количество поездок по России выросло на 30%, а в зарубежье — почти в 4,5 раза. Такой ажиотаж связан со снятием ряда ограничений, которые ранее вводили из-за коронавируса.