Названы средние зарплаты учителей в Самарской области в 2021 году

Без федеральных доплат самарские учителя в среднем ежемесячно получают 34 466 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стал известен размер зарплаты педагогов Самарской области в 2021 году. О том, сколько получают учителя, на заседании профильного комитета губернской думы рассказала заместитель министра образования и науки региона Елена Пинская.

— По итогам 2021 года среднемесячная зарплата педагогов общеобразовательных школ составит 34 466 рублей. Это без учета федеральных доплат за классное руководство. Вместе с федеральными выплатами сумма больше — 37 565 рублей, — сообщила замглавы областного Минобрнауки.

По сравнению с 2020-м зарплата учителей общеобразовательных школ немного подросла. В прошлом году она составляла 33 913 рублей.

Отметим, средняя зарплата педагогов учреждений средне-профессионального образования в 2021 году достигла 36 228 рублей. Размер дохода с учетом федеральных доплат за кураторство — 39 143 рубля.

Педагоги дополнительного образования в Самарской области в среднем получают 37 118 рублей. А учителя дошкольного образования — 34 989 рублей.