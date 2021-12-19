Составлен список мест с самыми низкими ценами на продукты в Самаре

В список мест с самыми низкими ценами вошли рынки, ярмарки, сетевые и несетевые магазины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары представила мониторинг цен на товары первой необходимости на 18 декабря 2021 года. В список вошли места, где можно купить самые дешевые продукты.

Так, Губернский рынок может похвастаться низкими ценами на баранину (340 рублей за 1 кг) и на сливочное масло (360 руб./кг). На Троицком рынке можно купить по демократичным ценам говядину — 320 руб./кг.

В «Перекрестке», что в Красноглинском районе, можно найти самое дешевое питьевое пастеризованное молоко (39,88 руб./кг), вермишель (39,75 руб./кг), куриные яйца (61,9 руб./кг) и яблоки (40,9 руб./кг).

В «Ашане», что в Советском районе, самые низкие цены в городе на картофель (29,49 руб./кг), а в «Магните» в Куйбышевском районе — на мороженную рыбу (112,5 руб./кг).

Цены на другие товары первой необходимости можно узнать здесь.