Самарские заключенные продают новогодние сувениры, сделанные своими руками

Самые популярные товары от зэков - шахматы и нарды. Фото: УФСИН по Самарской области

В специализированном магазине УФСИН по Самарской области стартовала предновогодняя торговля сувенирами. Все товары, представленные в магазине, сделаны руками заключенных из самарских колоний.

«Сидельцы» создают швейные и кованые изделия, кухонную утварь, а также сувенирную продукцию. В преддверии Нового Года в продаже появились сувениры, связанные с главными волшебниками – Дедом Морозом и Снегурочкой.

- Продажа новогодних товаров, сделанных осужденными, стимулирует их трудовую деятельность, что в дальнейшем поможет в социальной реабилитации, - отметила начальник отдела трудовой адаптации осужденных полковник внутренней службы Светлана Бурлакова.

Особым спросом у покупателей пользуются самодельные деревянные шахматы и нарды. Сотрудники УФСИН отмечают, что вся продукция, представленная в магазине, высокого качества.