Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию показала самарцам секреты скандинавской ходьбы

Ирина Слуцкая показала "класс" в скандинавской ходьбе. Фото: https://vk.com/sgkstd777

17 декабря 2021 года завершился марафон спорта, науки и технологий. В Самару его привезла именитая спортсменка, чемпионка по фигурному катанию Ирина Слуцкая. В рамках этого марафонаспортсменкарассказала студентам о скандинавской ходьбе, провела мастер-классы и соревнования. Сейчас портсменка возглавляет Добровольный Физкультурный Союз и

- Мы приезжаем в различные вузы, где готовят медицинских, спортивных специалистов. Это те люди, которые могут в будущем рекомендовать скандинавскую ходьбу как реабилитацию, как физическую активность.И очень важно, чтобы будущий врач сам понимал, что предлагает, - рассказывает Ирина Слуцкая.

На этот раз скандинавской ходьбой спортсменка увлекла студентов Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Ирина Слуцкая не только рассказала, но и показала, как правильно. Вместе с ней, взяв в руки палки, студенты учились ходить правильно в сквере Высоцкого. Скандинавская ходьба фактически не имеет противопоказаний, но важно начинать заниматься именно с тренером. Ведь себя со стороны не видно.Не видно и ошибок, которые могут привести к травме.

Ирина Слуцкая не зря приехала именно к студентам. Она считает, что сейчас сложился такой стереотип, что скандинавская ходьба – это для людей в возрасте. Ее миссия – развеять этот стереотип.

- Я надеюсь, именно это мероприятие вызовет интереск северной ходьбе у молодежи, что ребята поймут, насколько хорошо она влияет на здоровье, расскажут своим друзьям, близким, родителям, которые тоже возьмут палки в руки и начнут ходить.

Марафон проходит в рамках года науки и технологий. Проект стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. Марафон прошел уже в нескольких городах России – Волгоград, Уфа, Салават, Дзержинск, Киров. Теперь в этом списке и Самара.

А в своем инстаграме Ирина Слуцкая постоянно дает много советов о том, как правильно выбрать палки для Северной ходьбы и как ходить с максимальной пользой для здоровья.