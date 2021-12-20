В Самаре пьяный мужчина во время застолья напал с ножом на своего товарища

Мужчина вспылил и напал с ножом на своего друга. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию обратились жители многоквартирного дома в Ташкентском переулке. По словам заявителей, их 50-летнего соседа ранили ножом в собственной квартире. На место ЧП выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

В ходе опроса потерпевшего выяснилось, что раненый вместе со своим 61-летним приятелем распивали спиртные напитки. В какой-то момент между друзьями разгорелся конфликт и хозяина квартиры ударили кухонным ножом. Нападавший покинул квартиру, а мужчина обратился за помощью к соседям.

На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи. Убедившись, что пострадавший находится под наблюдением врачей, полицейские приступили к отработке близлежащей территории. В течение 10 минут подозреваемый был обнаружен. Им оказался ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков.

В ходе опроса нападавший полностью признал свою вину. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь самарцу грозит до десяти лет лишения свободы.