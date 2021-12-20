В Самаре коммунальщики усиленно разгребают снег во дворах

Дворы Самары убирают не только рабочие, но и спецтехника / Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают устранять последствия первого обильного снегопада, который обрушился на город в минувшие выходные. Утром в понедельник, 20 декабря 2021 года, коммунальщики бросили все силы на уборку дворов и внутриквартальных проездов.

— Сегодня во дворах работают механизированная техника и дворники районных служб благоустройства, а также управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и ТСН, — сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Рабочие расчищают пешеходные дорожки во дворах, лестничные марши, придомовые территории и подходы к подъездам. Жителей призывают не оставлять во дворах припаркованные машины. Речь идет о том времени, когда коммунальщики запланируют уборку территории. Они должны будут подготовить соответствующее предупреждение.