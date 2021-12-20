В Самаре у курьера доставки украли велосипед

Велоугонщика задержали по горячим следам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Росгвардии получили ориентировку на украденный велосипед сотрудника курьерской службы. В ночное время в ходе патрулирования Ленинского района похожий велосипед был обнаружен возле заброшенного дома на улице Братьев Коростылевых.

Росгвардейцы предположили, что вор может прятаться внутри заброшенного здания. Злоумышленника обнаружили в одном из помещений и задержали до прибытия коллег из полиции.

В ходе опроса 60-летний подозреваемый признался в похищении транспортного средства. В настоящее время в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.