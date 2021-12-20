Тольятти вошел в топ-10 недорогих направлений для отдыха в 2021 году

Тольятти - идеальный город для бюджетного туриста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольятти попал в десятку городов России, где в 2021 году можно было недорого отдохнуть. Проживание на одного человека в Автограде стоит меньше двух тысяч рублей за сутки. Таковы результаты исследования сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Помимо Тольятти, в перечень недорогих для отдыха направлений вошли следующие населенные пункты: село Фрунзе в Крыму (1 025 рублей в сутки), поселок Гульрипш в Абхазии (1144 рубля), Ставрополь (1163), станция Отрадная в Краснодарском крае (1200), Брянск (1395), Ковров во Владимирской области (1569), Омск (1684) и Обнинск в Калужской области (1700).

В среднем туристы бронировали отдых в этих городах и селах на срок от 1 до 15 ночей. В Тольятти, который занял девятую строчку рейтинга, путешественники предпочитали проводить не больше одной ночи. За сутки отдыха в автомобильной столице им пришлось заплатить всего 1700 рублей.