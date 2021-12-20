Электромеханик из Самары перевел на «безопасные» счета мошенников более 1,2 млн рублей

Телефонные мошенники выдавали себя за сотрудников банка и правоохранительных органов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары стал жертвой телефонных мошенников. Преступники обманом выманили у 41-летнего электромеханика более 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, злоумышленников было двое. Один представился сотрудником банка, а другой — правоохранителем. Они по телефону убедили самарца, что его сбережениям грозит опасность, и предложили перевести деньги на «безопасные» счета. Мужчина так и сделал. В итоге он лишился крупной суммы денег.

Обманутый электромеханик написал заявление в полицию. Там возбудили уголовное дело. Сейчас стражи порядка занимаются розыском преступников.

В облглавке призывают самарцев быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые звонят по телефону и предлагают «защитить» накопления. Если собеседник предлагает перевести деньги на «безопасный» счет, то это мошенник. Лучше прервать с ним разговор.