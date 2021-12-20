Предприимчивый житель Тольятти продавал медицинские костюмы под чужим товарным знаком

Тольяттинец продавал подделку под видом московского бренда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти организовал подпольное производство медицинских изолирующих костюмов для работы в «Красной зоне» по коронавирусу. Изделия продавались в местное медицинское учреждение под московским товарным знаком.

По данным полицейских, злоумышленник организовал в городе Тольятти незаконное производство контрафактных медицинских костюмов с размещёнными на них товарными знаками торговой марки без соответствующего разрешения правообладателя. В арендуемом производственном помещении было изъято около 8 тысячи изолирующих костюмов.

Бизнес был налажен с ноября 2020 по январь 2021 года. За это время московской организации был причинен ущерб в размере 12 миллионов рублей.

В отношении 49-летнего тольяттинца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Сейчас московская фирма готовит исковое заявление с целью возмещения ущерба.