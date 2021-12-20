Экс-чиновницу из Богатовского района обвиняют в покупке «убитых» квартир для детей-сирот

Квартиры оказались совершенно непригодны для жизни / Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области скоро предстанет перед судом экс-заместитель главы МКУ «Управление ЖКХ и энергетики Богатовского района». Женщину обвиняют в должностных преступлениях при покупке квартир для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, в 2019 году муниципалитет приобрел на торгах несколько квартир для сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей. В дальнейшем выяснилось, что жилье не соответствовало заявленным требованиям. Как оказалось, покупку «убитых» помещений, совершенно непригодных для жизни, организовала чиновница, которая входила в состав аукционной комиссии по закупкам.

Женщина заранее нашла людей, готовых продать свои квартиры. Затем она ввела в заблуждение членов комиссии, внеся недостоверные сведения о жилье. Всего следователи выявили 6 подобных преступлений со стороны чиновницы. Ущерб, причиненный бюджету Богатовского района, превысил 6,3 млн рублей.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд.