Райффайзенбанк: больше половины самарцев не получат премию по итогам 2021 года

Больше половины самарцев – 54% – не надеются получить новогоднюю премию в этом году. У 47% система поощрения вообще не предусмотрена, а около 7% участников опроса не получат бонус из-за убытков компании. При этом 34% респондентов уверены, что получат бонус, а 12% заявили, что выплата связана с их высокими результатами в этом году.

Больше всего премий получают работники в Москве и Казани – 59% и 54% соответственно. А меньше всего на бонус рассчитывают в Ростове-на-Дону и Новосибирске – здесь только 42% работающих получат дополнительные выплаты к Новому году. Эти же города стали рекордсменами по отсутствию системы премирования как таковой – каждый второй респондент заявил, что в его компании бонусы не предусмотрены.

Больше остальных на новогоднюю премию могут рассчитывать госслужащие – в 86% случаев они уверены, что получат бонус, и только у 10% сотрудников госпредприятий и учреждений нет системы поощрения. Реже всего премии получают сотрудники служб доставки – только 14% курьеров рассчитывают на бонус.

На новогодние премии также могут рассчитывать работники, занятые в сфере финансов, ИТ, машиностроении и легкой промышленности, а также медики и преподаватели. Реже бонусы получают россияне, работающие в медиа и сфере искусства, а также на транспорте и в торговле.

При этом личный вклад далеко не всегда влияет на годовой бонус. Как показал опрос, важнее всего достижение ключевых показателей в сфере ИТ, добыче полезных ископаемых, в медицине и на транспорте. Но это не играет почти никакой роли в искусстве и медиа, а также у госслужащих. В службах доставки этот фактор вообще не имеет значения – ни один участник опроса не назвал его значимым, равно как и положение компании на рынке в 2021 году. Такая же ситуация и у работников сферы красоты.

Меньше других об убытках в 2021 году заявляли сотрудники ИТ-компаний, сферы торговли, легкой промышленности, медицины и финансовых компаний.

Самые большие премии, по данным опроса, получают работники машиностроения, а также работающие на производстве и финансах. Самые скромные – у работников службы доставки, индустрии красоты, медицины, образования, а также на госслужбе. Чаще всего премия работника в России не превышает 50 тыс. рублей. Примерно каждый пятый получит до 100 тыс. рублей.

Большинство самарцев, ожидающих премию, рассчитывают получить ее в размере до 50 тыс. рублей. Еще 16% ждут бонус 50-100 тыс. рублей.

Как показал опрос, большая часть крупных премий приходится на сферу машиностроения, автопром и производство товаров. Чуть меньше крупных бонусов в финансах и бухгалтерии. Самые маленькие премии в доставке, индустрии красоты, медицине, образовании и на госслужбе.

Самарцы уже знают, на что потратить премии. Самый популярный ответ – погашение кредитов, так ответили 34%. На втором месте – подарки родным и близким (32%). 26% отправят бонус накопления. За ними идут отпуск и покупка одежды и обуви для себя.

«Мы часто возлагаем большие надежды на новый год, и это самое лучшее время, чтобы навести порядок в финансах, начать более осознанно относиться к деньгам. Первый шаг – это изучение расходов: необходимо понять, на что вы тратите, и сколько денег у вас остается в конце месяца, а потом уже поставить финансовую цель и выбрать инструменты сбережений и накоплений. Покрывать текущие расходы лучше из зарплаты, а премию и любые другие дополнительные доходы лучше оставить в качестве сбережений или использовать для инвестиций», – отметила Елена Попова, директор Райффайзенбанка в Самарской области.

Если говорить о сферах, в которых работают респонденты, то главные мечтатели работают в индустрии красоты – каждый третий опрошенный работник здесь потратит бонус на исполнение желания. А самыми щедрыми стали те, кто работает в добыче полезных ископаемых – 20% работников отдадут часть премии на благотворительность. Конкуренцию им составляют работники образования. В этих же сферах многие россияне гасят кредиты – 60% работников добывающих отраслей и 35% работников сферы образования потратят премию на погашение займов или ипотеки.