Кредитный портфель ВТБ в Самаре превысил 160 млрд рублей

По итогам девяти месяцев текущего года общий кредитный портфель ВТБ в Самарской области увеличился на 7% и достиг 161,4 млрд рублей. Портфель привлеченных средств клиентов за январь-сентябрь вырос до 177,9 млрд рублей.

За отчетный период наибольшая динамика отмечается в розничном направлении. Кредитный портфель физлиц с начала года вырос на 13% и составил на 1 октября 78,4 млрд рублей. Всего за девять месяцев банк предоставил населению свыше 33 тысяч кредитов на общую сумму 29,3 млрд рублей, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Драйвером роста стали кредиты наличными: по итогам января-сентября выдано 27 тысяч займов на 19,5 млрд рублей, рост на 51%. Портфель потребительских кредитов вырос за отчетный период на 21% и составил 35,5 млрд рублей. Продажи ипотеки за девять месяцев года достигли 10,7 млрд рублей (+2%). За этот период банк провел в регионе свыше 5 тысяч сделок с жильем. Портфель ипотечных кредитов увеличился на 8%, до 37,7 млрд рублей. На 16%, до 2,5 млрд рублей прирос портфель займов по кредитным картам.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 октября составил 125,5 млрд рублей, увеличившись за отчетный период на 5%. Лидером по приросту остаются инвестпродукты: портфель в этом сегменте с начала года вырос на 16%, до 48,4 млрд рублей. Клиенты банка предпочитают инвестировать капитал в фондовые рынки, ПИФЫ и доверительное управление.

Корпоративный кредитный портфель по итогам отчетного периода составил 83 млрд рублей, в том числе СМБ – 35,5 млрд рублей. Портфель банковских гарантий на 1 октября достиг 19,1 млрд рублей, увеличившись на 6%. Наибольший рост в нем отмечается в сегменте СМБ – на 7%, до 12,4 млрд рублей.

«Банковский рынок в этом году по-прежнему развивается под влиянием пандемии. Несмотря на это мы продолжаем активно работать с бизнесом и населением, а также реализовывать значимые региональные проекты. Одним из них является карта жителя Самарской области: с момента запуска массовой эмиссии от клиентов принято свыше 5 тысяч заявок на ее получение. В корпоративном сегменте высоких показателей достигли в рамках проектного финансирования с использованием механизма эскроу. К настоящему времени мы заключили с крупнейшими застройщиками в Самарской области соглашений по кредитованию долевого строительства на сумму более 17 млрд рублей. Наш портфель счетов эскроу составляет порядка 10 млрд рублей. По остаткам на эскроу-счетах банк занимает на региональном рынке долю 54% и 39% - по объему заключенных кредитных соглашений, являясь одним из основных банков, финансирующих жилищное строительство», - комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.