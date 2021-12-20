В Самаре вор не согласился с приговором и обматерил судью

Подсудимый не согласился с приговором Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи возбудили уголовное дело в отношении самарца, который во время вынесения приговора оскорбил судью. Мужчина не согласился с приговором и высказался в адрес судьи в грубой форме.

В ноябре 2021 года, во время открытого заседания по вынесению приговора, обвиняемому в краже жителю Самарской области, суд вынес постановление о взыскании с подсудимого процессуальных издержек. Однако мужчина не согласился с этим и в грубой оскорбительной форме высказался в адрес судьи.

Теперь помимо уголовного дела за кражу в отношении мужчины возбудили дело по части 2 статьи 297 УК РФ «Неуважение к суду». В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.