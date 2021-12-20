В Самарской области 20 декабря 2021 года выявлено 582 случая заражения коронавирусом

Статистика по коронавирусу на 20 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 20 декабря 2021 года в Самарской области было выявлено 582 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе было подтверждено 194 662 случаев заражения.

Из общего числа заболевших на сегодня 144 601 пациентов успешно справились с болезнью, в том числе за минувшие сутки диагноз был снят 867 человек.

Что касается печальной статистики, то за сутки было зарегистрировано 19 летальных случаев среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 6 077 жителей Самарской области.