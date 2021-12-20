В Самарской области предложили увеличить число мест на рынках для местных производителей

Власти планируют оказать поддержку местным производителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области могут увеличить число мест на уличных рынках. Данная мера призвана оказать поддержку местным производителям, которые заняты в малом и среднем предпринимательстве. Соответствующий законопроект поступил в Самарскую губернскую думу.

По словам авторов инициативы, фермеры региона не могут самостоятельно продавать свой товар. В итоге жителям приходится покупать их продукцию через перекупщиков. А те зачастую устанавливают довольно высокие цены.

Один из вариантов решения проблемы — выделение больше мест для самарских производителей на рынках. При этом им хотят отвести не меньше половины площадей. Кроме того, предлагается изменить условия продления договора аренды торговых павильонов.