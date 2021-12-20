В Самарской области появились первые уличные светильники, работающие от ветра и солнца

Новые фонари установили на пешеходных переходах и возле остановок / Фото: правительство Самарской области

В Самарской области установили первые 12 светильников, которые работают от солнечных батарей и ветрогенераторов. Новое освещение появилось на участке дороги Тольятти — Ташелка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2021 году трассу отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик обновил два отрезка: 10+120 - 14 км и 23-26 км. Именно на втором и смонтировали инновационные светильники. Их повесили над пешеходными переходами и около остановочных павильонов.

— Обычно в местах, где рядом нет ЛЭП, мы устанавливаем автономные светильники на солнечных батареях. Но зимой они показали себя не очень эффективно. Поэтому мы решили применить комбинированные установки с ветрогенераторами, — рассказал руководитель эксплуатации и ремонта автодорог Минтранса Самарской области Александр Николаев.

Отметим, дорога соединяет 6 населенных пунктов Ставропольского района. Кроме того, вдоль нее расположены 12 тысяч дачных участков. По трассе проходит школьный маршрут. Так что установка подобных светильников очень важна. Они позволят повысить безопасность не только пешеходов, но и водителей с пассажирами.