Дмитрий Азаров передал в школы региона ключи от 70 новых автобусов

За три года школьный автопарк обновили более чем на 300 автомобилей

Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров вручил образовательным учреждениям региона ключи от 70 новых школьных автобусов. Системная работа по обновлению школьного автопарка активно ведется с 2018 года, на данный момент было приобретено уже 315 новых автобусов для самарских школьников.

Новые автобусы задействуют на 87 маршрутах. Они будут перевозить более 1500 учащихся региональных школ. Как сообщил Дмитрий Азаров, в 2022 году планируется заменить на новые еще 23 автобуса в школах Самарской области.

- В дальнейшем мы не допустим, чтобы срок эксплуатации школьных автобусов не выходил за нормативы, поскольку это комфорт, безопасность, качество образования детей, - отметил губернатор.

Новые автобусы оснащены современным оборудованием, в том числе системой ГЛОНАСС. Транспорт отвечает всем требованиям безопасности и комфорта для школьников. Водители школьных автобусов отметили, что новые машины более уютные, теплые и маневренные.