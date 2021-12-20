В Самаре с 20 по 23 декабря 2021 года десятки домов останутся без холодной воды

Время и дата проведения работ на водопроводе могут измениться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Самарские коммунальные системы» предупредили о предстоящих отключениях холодного водоснабжения на некоторых улицах в областном центре. Так, в период с 20 по 23 декабря 2021 жители многоквартирных домов и частного сектора могут временно остаться без воды.

20 декабря 2021 года коммунальщики будут проводить врезку в водопроводную линию на улице Соколова. Без холодной воды на несколько часов с 9 до 17 часов останутся жители домов №36, 38, 61, 17а, 34. Также воду отключат частный сектор по Южному проезду от ул. Борской до ул. Иртышская, ул. Спасская.

В понедельник коммунальщики будут искать утечку из колодца на улице Советской Армии. Воду отключат в домах № 241, 251б, 251, 251к7. Утечку из-под земли 20 декабря начали искать на Санфировой. ХВС было отключено на ул. Санфировой, 84, 84а, ул. Загорская, 5, 7. Устранять утечку будут на улице Солнечной. Без воды с утра останутся ул. Солнечная, 21-25, ул. Шверника 17, 19, 10, 14, 16, 22, Ново-Садовая, 206, 210, 210/1, 216-220. Представители РКС сообщили, что к 14:00 на Солнечной, 25 будет поставлен бойлер с водой. Также с обеда холодную воду отключили на Заводском шоссе, 57, на территории баз на проспекте Кирова, а также частный сектор на улице Борской.

Коммунальщики также назвали предварительные даты отключения холодной воды и на других улицах в Самаре. Так, в ночь на 21 декабря отключат воду на ул. Бакинская, 1-32а; Пугачевский тракт, 70-82; ул. Ковровская, 4, 6, 8, 19; пер. Долотный, 10-14; ул. Эльтонская, 4, 6, 8, ул. Трубная, 1-45/3, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12а, 14а; ул. Липяговская, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а; пер. Ново-Молодежный, 2-11, 13а; пер. Долотный, 4; ул. Придорожная, 5-17; ул. Красный Кряжок, 1-101; ул. Ржевская, 1-29; ул. Восстания, 2-156; ул. Эльтонская, 1а-31; ул. Арбатская, 1, 3, 5, 7, 9; ул. Восковая, 3, 5, 7; ул. Фестивальная, 1, 2/4, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6.

Утром, 21 декабря не будет воды на Авроре, 27, 59, 51 и на Партизанской, 169/171. С утра до вечера 22 декабря не будет воды на Арцыбушеской, 3, а 23 декабря планируется провести отключение на Аэродромной, 8, 10 и Революционной, 163, а также без ХВС до обеда останутся жители домов на ул. Вольская, 81, 83, 85; ул. Свободы, 92; Томашевский туп. 3; Ново-Вокзальный туп. 10, 12, 13; ул. Калинина, 14. Однако стоит отметить, что информация об отключениях холодной воды носит предварительный характер. Конкретное время отключения водоснабжения будет сообщено заранее представителями компании РКС-Самара.