В транспорте Самары за неделю поймали 65 пассажиров-антимасочников

Среди нарушителей режима стали встречаться много подростков / Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются масочные рейды в общественном транспорте. За минувшую неделю проверяющие поймали 65 пассажиров-нарушителей. Это рекорд с начала пандемии, сообщает пресс-служба мэрии города.

— В 2021 году в суды было направлено 726 протоколов, составленных на нарушителей масочного режима в транспорте. Прошу всех жителей неукоснительно соблюдать ограничительные меры. Это позволит сохранить здоровье и провести Новый год дома, а не в больнице, — отметил замглавы департамента транспорта Самары Александр Ерополов.

По словам проверяющих, в последнее время многие горожане «расслабились» и не надевают СИЗы в общественном транспорте. В числе антимасочников много подростков. Поэтому власти призывают родителей проводить с детьми беседы и не забывать им выдавать маски.

В мэрии добавляют, что масочные рейды в транспорте не прекратятся, пока оперштаб не отменит ограничения, введенные из-за коронавируса.