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Общество20 декабря 2021 12:33

«Баба-Яга против»: глава самарского минздрава объяснил, откуда берутся антиваксеры

Глава самарского минздрава Армен Бенян объяснил, откуда берутся антиваксеры
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Некоторые самарцы боятся прививки как огня

Некоторые самарцы боятся прививки как огня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава минздрава Самарской области объяснил, откуда, по его мнению, берутся антиваксеры – противники вакцинации от коронавируса. Тему отказа от прививок он прокомментировал во время общения с журналистами 20 декабря 2021 года.

Глава облминздрава вспомнил афоризм Анатоля Франса о том, что «разумные доводы еще никого не убеждали» и отметил, что неверие в прививки происходит от нежелания и невозможности усвоить достаточно сложную медицинскую информацию, разобраться во всех деталях.

- Изучать историю вакцинации, влияние прививок от различных болезней на развитие болезней и медицины в мире, разбираться в серьезных медицинских трудах и исследованиях многим недосуг и не хочется, ведь это сложно. Гораздо проще поверить в придуманные кем-то мифы. Кто-то же верит до сих пор в мифы Древней Греции, но не верит в реальные чудеса, которые сегодня возможны благодаря развитию науки и техники, - отметил Армен Бенян.

В качестве второй причины антиваксерских настроение глава самарского минздрава назвал устойчивое желание части населения быть в оппозиции власти, вне зависимости от действий властей.

- Это такая позиция «Баба-Яга против», - сокрушается Армен Бенян. – Эти люди действительно верят, что у системы здравоохранения есть какие-то другие задачи кроме профилактики и лечения болезней. Это, конечно, очень печально.