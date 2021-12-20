«Баба-Яга против»: глава самарского минздрава объяснил, откуда берутся антиваксеры

Некоторые самарцы боятся прививки как огня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава минздрава Самарской области объяснил, откуда, по его мнению, берутся антиваксеры – противники вакцинации от коронавируса. Тему отказа от прививок он прокомментировал во время общения с журналистами 20 декабря 2021 года.

Глава облминздрава вспомнил афоризм Анатоля Франса о том, что «разумные доводы еще никого не убеждали» и отметил, что неверие в прививки происходит от нежелания и невозможности усвоить достаточно сложную медицинскую информацию, разобраться во всех деталях.

- Изучать историю вакцинации, влияние прививок от различных болезней на развитие болезней и медицины в мире, разбираться в серьезных медицинских трудах и исследованиях многим недосуг и не хочется, ведь это сложно. Гораздо проще поверить в придуманные кем-то мифы. Кто-то же верит до сих пор в мифы Древней Греции, но не верит в реальные чудеса, которые сегодня возможны благодаря развитию науки и техники, - отметил Армен Бенян.

В качестве второй причины антиваксерских настроение глава самарского минздрава назвал устойчивое желание части населения быть в оппозиции власти, вне зависимости от действий властей.

- Это такая позиция «Баба-Яга против», - сокрушается Армен Бенян. – Эти люди действительно верят, что у системы здравоохранения есть какие-то другие задачи кроме профилактики и лечения болезней. Это, конечно, очень печально.