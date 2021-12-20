«Руки помнят»: глава самарского минздрава раз в месяц лично оперирует больных

Глава самарского минздрава продолжает лично оперировать больных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава самарского минздрава Армен Бенян, несмотря на высокую занятость на посту министра, продолжает лично оперировать больных. Об этом он рассказал журналистам 20 декабря 2021 года.

- Конечно, руки все помнят, я продолжаю оперировать примерно раз в месяц, - рассказал Армен Бенян. – В первую очередь провожу операции по своему профилю – торакальной хирургии (область хирургии, которая занимается патологиями органов грудной клетки – Прим.Ред.).

Кроме того, в качестве врача-хирурга Армен Бенян участвует в консилиумах и консультирует пациентов, в том числе с коронавирусом и осложнениями после COVID-19.

Напомним, Армен Бенян возглавил минздрав Самарской области в июле 2020 года. До этого он возглавлял отделение торакальной хирургии СОКБ им.Середавина, а в 2019 году занял должность главврача областной больницы. Армен Бенян – доктор медицинских наук, врач высшей категории.