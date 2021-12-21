Самарское топливо признано лучшим

Предприятия компании «Роснефть» вновь подтвердили высокое качество продукции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году в региональном этапе конкурса «100 Лучших товаров России» приняли участие 28 самарских предприятий, представивших 58 видов продукции и услуг. «Дочки» компании «Роснефть» в престижном соревновании участвуют ежегодно. И традиционно побеждают, ведь качество - основной критерий, по которому эксперты оценивают представленные на их суд товары, - предприятия повышают постоянно. В этом году лауреатами и дипломантами конкурса стали АО «СНПЗ», АО «КНПЗ», АО «НК НПЗ» и ООО «НЗМП».

Куйбышевский НПЗ представил на суд экспертов техническую серу, которую производит для различных областей промышленности. Продукция завода признается лучшей и официально входит в «Золотую сотню» российских товаров не первый раз. Предприятие участвует в конкурсе с 2011 года и за это время уже получило семь комплектов наград. В разные годы победителями конкурса признавались все виды топлива, производимые на КНПЗ, – бензины и дизельное топливо различных марок, а также другие нефтепродукты, активно используемые в качестве компонентов в нефтепереработке и нефтехимии.

Награду конкурса получила не только продукция, но и специалисты предприятий. Почетными знаками «Отличник качества» и «За достижение в области качества» награждены шестеро сотрудников «Роснефти».