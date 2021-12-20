Самарские таможенники изъяли контрафактные куртки на 65,4 млн рублей

Контрафактные кутки везли в Россию из-за границы

В Самарской области изъяли контрафактные куртки известного бренда на 65,4 млн рублей. Об этом сообщили в Самарской таможне.

Около села Большая Черниговка сотрудники мобильной службы остановили автомобиль, который ехал из Киргизской Республики в Москву. В соответствии с документами, везли куртки, сумки, жилетки и обувь.

Всего таможенники изъяли 16 тысяч курток, из которых 600 - с надписью Louis Vuitton. Как пояснил правообладатель, в производственной линейке компании нет подобной продукции, кроме того, в написании названия на куртках допущена ошибка.

Ущерб правообладатель оценил в 65,4 млн рублей. По факту использования чужого товарного знака возбуждено уголовное дело.